Covid-19

Uma investigação judicial ao novo surto de covid-19 em Melbourne arrancou hoje na Austrália, para apurar se houve violações das regras de segurança nos hotéis designados para realizar a quarentena obrigatória de viajantes vindos do estrangeiro.

O governo do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, ordenou no início deste mês o início da investigação, depois de o número de infetados com o novo coronavírus ter aumentado, levando a um segundo confinamento na cidade de cinco milhões de habitantes, que deverá prolongar-se até 20 de agosto.

"Os comentários feitos pelo médico responsável [de Victoria] aos meios de comunicação social sugerem mesmo que cada caso de covid-19 em Victoria nas últimas semanas pode ter tido origem no programa de quarentena dos hotéis", disse o advogado assistente Tony Neal na abertura de uma audiência em Melbourne.