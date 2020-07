Actualidade

A operadora Africell pretende investir "centenas de milhões de dólares" em Angola, onde venceu o concurso público para se tornar na quarta operadora de telecomunicações, e começar o serviço em meados de 2021, adiantou o diretor de investimentos, Ian Paterson.

"Estamos a prever fazer uma entrada muito relevante no mercado, vamos investir centenas de milhões de dólares em Angola. Estamos em discussões avançadas com vários dos nossos parceiros de financiamento para estruturá-lo adequadamente", adiantou à agência Lusa em Londres o Chief Investment Officer (CIO) da Africell.

A empresa, criada no Líbano mas atualmente dirigida a partir da capital britânica, angariou nos últimos cinco anos 370 milhões de dólares (324 milhões de euros) de entidades como a agência de investimento norte-americana US International Development Finance Corporation (USIDFC), antes denominada Overseas Private Investment Corporation (OPIC), dos fundos Gemcorp e Helios Investment Partners e da International Financial Corporation, que faz parte do Banco Mundial.