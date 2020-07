Actualidade

As atividades culturais do município de Leiria têm tido "adesão significativa" e os espaços registam um "aumento progressivo" de visitantes desde a reabertura no pós-confinamento, informou a vereadora da Cultura.

Desde que as portas voltaram a abrir, os museus, centros interpretativos e Castelo de Leiria receberam 1.774 visitantes, enquanto os teatros assinalam 2.823 entradas.

Segundo Anabela Graça, a participação "tem sido uma constante", esgotando até, por vezes, a lotação máxima de alguns espaços culturais, atualmente limitada devido à pandemia de covid-19.