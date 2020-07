Actualidade

O bastonário da Ordem dos Veterinários defende que deve ser feito um levantamento nacional dos abrigos que acolhem animais e as condições em que funcionam para evitar tragédias como a que aconteceu em Santo Tirso.

Questionado pela Lusa a propósito do incêndio que este fim de semana atingiu dois abrigos em Santo Tirso e matou mais de 50 animais, Jorge Cid diz que é urgente este levantamento para não se repetirem situações deste género.

"Enquanto não se souber o número de abrigos, as condições [em que funcionam], se estão legais, (...) como funcionam, com que meios, com que financiamento, se têm médico veterinário responsável como é obrigatório, situações destas vão-se repetir", afirmou.