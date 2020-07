Actualidade

Os primeiros resultados de um estudo de investigadores da Universidade de Coimbra (UC), hoje divulgado, revelam que o extrato de camarinha, planta endémica da Península Ibérica, poderá ter propriedades anticancerígenas.

Nas várias experiências desenvolvidas "em linhas celulares de cancro do cólon" por uma equipa da Unidade de Investigação e Desenvolvimento Química-Física Molecular, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), observou-se que "extratos de camarinha conseguem inibir a proliferação deste tipo de células cancerígenas", refere uma nota de imprensa da UC, hoje enviada à agência Lusa.

Citadas no documento, as investigadoras da FCTUC Aida Moreira da Silva e Maria João Barroca, coordenadoras do estudo e docentes da Escola Superior Agrária de Coimbra, sublinham o facto de o extrato obtido a partir das folhas da camarinheira se ter mostrado "mais eficaz do que propriamente o extrato das bagas de camarinha".