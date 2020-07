Actualidade

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) angolana vai realizar, esta semana, encontros online para esclarecer as empresas nacionais interessadas em participar na exploração das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota da concessionária, as sessões realizam-se na quarta-feira e quinta-feira e visam esclarecer o enquadramento legal e contratual, a certificação das empresas pelo Ministério dos Recursos Minerais, de Petróleo e Gás, o acesso às terras, as questões ambientais e o processo de licitações a realizar este ano.

A intenção do Governo é lançar as licitações no último trimestre de 2020, adiantou à Lusa uma fonte da ANPG.