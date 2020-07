Actualidade

O galardão Bola de Ouro não será atribuído este ano, pelo facto de a pandemia de covid-19 ter interrompido e interferido com a temporada de futebol, anunciou hoje a revista francesa responsável pelo prémio, France Football.

"Não foi uma decisão tomada de ânimo leve, mas tivemos que aceitar que não poderia haver um vencedor de Bola de Ouro normal ou típico, e o que realmente nos preocupava era que não seria premiado de maneira justa", disse o editor da France Football Pascal Ferre.

O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, com seis troféus - mais um do que o português Cristiano Ronaldo, da Juventus - é o jogador que mais vezes recebeu o galardão Bola de Ouro, destinado a distinguir anualmente o melhor futebolista do mundo.