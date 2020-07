Covid-19

A Associação de Instituições de Ensino Superior Privado Angolanas (AIESPA) suspendeu o vínculo laboral do pessoal docente e não docente, por falta de recursos financeiros, estando em causa cerca de 14 mil postos de trabalho, anunciou hoje.

Em comunicado, a que a agência Lusa teve acesso, a entidade refere que os filiados da AIESPA se encontram desprovidos das suas fontes de financiamento, isto é, as frações mensais das propinas, e sem receber qualquer resposta concreta por parte dos organismos do Estado para as propostas avançadas, no sentido de "esbater os impactos negativos resultantes da pandemia da covid-19".

A AIESPA informa que a decisão de suspensão do vínculo laboral com os docentes e não docentes foi tomada em assembleia geral extraordinária, após o decreto governamental que proíbe a cobrança de propinas, para evitar que se acumulem mais dívidas, tendo em conta que não se vislumbram soluções, a curto prazo, para o reinício das atividades letivas e académicas no país.