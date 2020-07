Actualidade

O treinador do Benfica, Nelson Veríssimo, mostrou-se hoje confiante na realização do encontro da I Liga portuguesa de futebol, na terça-feira, frente ao Desportivo das Aves, apesar da anunciada falta de comparência da SAD dos avenses.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 33.ª jornada, no Seixal, o técnico dos 'encarnados' admitiu que o grupo tem "acompanhado a situação" do adversário, mas garantiu que, apesar de tudo, tem preparado o encontro "com a máxima seriedade".

"O que percebemos é que tanto os jogadores como os treinadores querem ir a jogo e estamos a contar que haja jogo. Temos a certeza que vamos encontrar dificuldades, apesar desta situação, porque julgamos que os jogadores vão encarar este jogo de uma forma ainda mais especial", analisou.