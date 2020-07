Actualidade

Os deputados do parlamento da Guiné-Bissau aprovaram hoje a criação de uma comissão de inquérito a incidentes com três cidadãos guineenses, incluindo o deputado Marciano Indi, e à morte de um dirigente do Partido de Renovação Social.

Os 98 deputados presentes na sessão plenária, num universo de 102, votaram por unanimidade para a criação de uma comissão de inquérito aos acontecimentos que envolveram o deputado Marciano Indi, à morte de um dirigente do Partido de Renovação Social (PRS) durante uma manifestação realizada em 2019, e à detenção do cidadão Danilson Ferreira, autor do blogue Doka Internacional.

O deputado Marciano Indi, da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), foi raptado e espancado em maio por um grupo de desconhecidos, mas acabou por ser libertado, depois da intervenção do presidente do parlamento nacional, Cipriano Cassamá.