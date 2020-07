Actualidade

O treinador interino do Benfica, Nelson Veríssimo, felicitou hoje "Sérgio Conceição e os jogadores" do FC Porto pela conquista do título da I Liga portuguesa de futebol e assumiu que a segunda volta não correu como desejado.

O técnico foi questionado sobre se considerava o FC Porto um justo campeão nacional, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira, frente ao Desportivo das Aves, e acabou por atribuir a conquista dos 'dragões' à segunda volta irregular do Benfica.

"Tivemos uma primeira volta em que estivemos muito bem, sempre na frente, e uma segunda [volta] que não aconteceu como queríamos. O FC Porto acabou por somar mais pontos do que nós e, por isso, felicitar o Sérgio [Conceição] e os jogadores pela conquista que tiveram", analisou Nelson Veríssimo.