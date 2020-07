Actualidade

As obras de conservação e restauro do retábulo de "Pentecostes", da Capela do Espírito Santo, na Sancheira Grande, em Óbidos, já foram iniciadas e confirmam, à partida, o bom estado da estrutura, anunciou hoje a autarquia.

A remoção da peça e o transporte para o ateliê onde vai ser intervencionada decorreu na passada terça-feira (dia 14) e permitiu, segundo a câmara de Óbidos, "aferir o excelente estado de conservação das madeiras da estrutura retabular, bem como da moldura que sustenta a tela", do século XVIII.

Numa nota de imprensa, a Câmara explicou que a intervenção vai incidir na "consolidação do suporte, preenchimentos das lacunas e recuperação da tela para o seu estado original".