Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou hoje que o país terá condições para lançar um forte programa de habitação social em 2021, admitindo a necessidade de investir anualmente 90 milhões de euros para resolver o problema em 10 anos.

Depois de visitar a obra de construção de habitações sociais em Portelinha, ilha de São Vicente, o chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, assumiu a necessidade de investir neste setor, no âmbito da agenda 2030, que vai definir as prioridades do país a 10 anos.

"Em 2021 estaremos em condições de lançar um programa muito forte no domínio da habitação social", afirmou o primeiro-ministro.