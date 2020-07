Actualidade

A companhia Seller Danza apresenta, na sexta-feira à noite, "Tetralogia de um transgressor", a partir do interior do Centro Cultural do Cartaxo, ficando o público no exterior, a assistir através das vidraças do edifício.

Em comunicado, a Câmara do Cartaxo (Santarém) afirma que esta "experiência diferente", em que os artistas estarão atrás das fachadas de vidro e o público na rua, "beneficiando de uma iluminação especialmente preparada para este efeito", resulta de uma residência artística de dança contemporânea que decorre no Centro Cultural, desde o passado dia 06.

A criação original "Tetralogia de um transgressor", com coreografia de Juan Seller e música original de Pedro Finisterra, Sílvia Mendonza e João Loureiro, "baseia-se em histórias da vida real, que falam, entre outros temas sensíveis, de esquizofrenia ou bipolaridade".