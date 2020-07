Actualidade

Os bispos e pastores angolanos da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) acusaram hoje a ala brasileira de promover, nas últimas três semanas, campanhas de desinformação para manchar a imagem do Governo de Angola.

Num comunicado distribuído hoje em Luanda, os bispos e pastores angolanos, que desde o passado dia 22 de junho tomaram a direção da IURD em Angola, acusam o bispo brasileiro Honorilton Gonçalves de estar, através da Fé TV, da TV Zimbo (canal televisivo privado angolano) e das redes sociais, a conduzir uma campanha de calúnia e difamação, que afeta também a Televisão Pública de Angola (TPA).

Para os bispos nacionais, com a campanha, que consideram "uma atitude reprovável e condenável" fica exposto "o caráter do bispo Honorilton Gonçalves e da liderança brasileira da IURD-Angola, que tem agido "com falsidade e manifesta má-fé ao povo angolano".