Actualidade

O Festival Verão Clássico e a sua academia dão início, no domingo, aos concertos e às mais de 500 aulas abertas, sobre técnica e interpretação musical, que vão decorrer até 04 de agosto, em Lisboa, orientadas por músicos profissionais e professores.

Esta 6.ª edição do Verão Clássico, como anunciou hoje a sua organização, acontece em diferentes espaços da capital: no Teatro Thalia e no vizinho Palácio das Laranjeiras, no Conservatório Nacional, Palácio Fronteira e, como habitualmente, no Centro Cultural de Belém e no edifício da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

A academia conta com a participação de 200 jovens músicos, metade dos quais portugueses e, os restantes, oriundos de 30 países, além dos 15 mestres, músicos profissionais e pedagogos, na sua maioria distinguidos a nível internacional, que vão orientar as aulas abertas.