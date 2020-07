Covid-19

A procura turística está a aumentar de "forma lenta" em Évora, desde o início do desconfinamento, mas os números estão "muito longe" dos registados antes da pandemia de covid-19, afirmou hoje o presidente do município.

"Desde que se iniciou o desconfinamento, temos tem vindo a aumentar a procura turística, em particular das unidades hoteleiras rurais e mais isoladas", contou à agência Lusa o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá.

Segundo o autarca alentejano, algumas unidades hoteleiras do concelho já tiveram "vários fins de semana com lotações muito perto do pleno" e os seus hóspedes "são, sobretudo, visitantes nacionais".