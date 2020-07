Actualidade

A peça "Ou estás comigo", que se estreia na sexta-feira no Palácio do Bolhão, no Porto, junta quatro marginais e um burguês para, em palco, expor temas fraturantes da "politização" e do "capitalismo fácil", revelou hoje o encenador.

"É sobretudo uma vontade de quatro marginais que não são politizados e matam e, esses mesmos quatro marginais tornam-se politizados, começam a pensar, a perceber onde estão enquadrados no mundo e, uma vez politizados, matam", explicou Paulo Mota.

Em declarações aos jornalistas, à margem do ensaio de imprensa do espetáculo "Ou estás comigo", da Palimpsesto PAP, o grupo de Prova de Aptidão Profissional da ACE Escola de Artes, o encenador afirmou que esta é uma peça "bastante agressiva, densa e macabra".