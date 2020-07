Actualidade

O PCP manifestou-se hoje contra o "progressivo desmantelamento" do Hospital dos Covões, que integra o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), criado em 2011.

O Hospital dos Covões, também identificado por Hospital Geral, "faz falta ao SNS [Serviço Nacional de Saúde], afirma o PCP de Coimbra, sublinhando que são cada vez mais "as vozes que se afirmam" em defesa desta unidade e se "insurgem contra o seu progressivo desmantelamento, contra a perda de valências e de importância no contexto da resposta aos cuidados de saúde na região Centro".

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a Direção da Organização Regional de Coimbra do PCP considera que "o progressivo desmantelamento desta unidade tem responsáveis, resulta de opções políticas que ao longo dos anos foram tomadas pelo PS, PSD e CDS, e muitas vezes com a cumplicidade do poder local".