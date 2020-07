Actualidade

O deputado social-democrata Maló de Abreu defendeu hoje uma "decisão urgente" do Governo que faça avançar a construção da nova maternidade de Coimbra e considerou que a localização deve ter uma base técnica.

"A decisão é política, mas é sobretudo uma decisão técnica", disse António Maló de Abreu à agência Lusa, no final de uma visita de deputados eleitos pelo distrito de Coimbra às duas maternidades da cidade, Daniel de Matos e Bissaya Barreto, que fazem parte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O parlamentar do PSD foi indicado pela Comissão de Saúde da Assembleia da República (AR) como relator de uma petição com 4.493 assinaturas intitulada "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade", cujo primeiro signatário é o médico Carlos Costa Almeida.