Actualidade

Os "Amigos da Ponte de Arame" apelaram hoje à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para "salvar" a pequena passagem pedonal, entre Boticas e Vila Pouca de Aguiar, que vão perder com a construção da barragem do Alto Tâmega.

Entre as aldeias de Veral (Boticas) e Monteiros (Vila Pouca de Aguiar) o atravessamento do rio Tâmega é feito por uma ponte pedonal de arame.

Com a construção da barragem do Alto Tâmega, uma das três que constitui o Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), concessionado à espanhola Iberdrola, esta passagem pode deixar de existir.