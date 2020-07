Covid-19

O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) vai apoiar o Governo são-tomense com 500 mil euros no combate à covid-19, anunciou o seu representante, Ahmed Zaky, no final de um encontro com o ministro da Saúde, Edgar Neves.

"Com o apoio da União Europeia e da cooperação portuguesa, temos um financiamento de cerca de 500 mil euros, que é para apoiar São Tomé e Príncipe na sua luta contra a covid-19, num projeto que vamos já começar a implementar", disse o responsável dessa instituição portuguesa.

O responsável do IMVF anunciou igualmente que a sua instituição vai instalar pela primeira vez em São Tomé e Príncipe uma unidade de gastroenterologia com apoio financeiro da cooperação portuguesa e da Santa Casa da Misericórdia, cujo montante na foi avançado.