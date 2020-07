Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou hoje alarmante o impacto da pandemia de covid-19 nos povos indígenas e nativos das Américas, onde 70.000 membros destas comunidades foram contaminados e 2.000 morreram.

Os nativos que vivem na região amazónica do Peru são um grupo particularmente vulnerável, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa a partir da sede da organização, em Genebra, salientando o caso do povo nahua, do Peru, com seis mortes por covid-19 nos últimos dias.

"Apesar de a covid-19 ser um risco para os povos indígenas de todo o mundo, a OMS está consternada com o impacto que o vírus tem nos povos do continente americano, que continua a ser o atual epicentro da pandemia", disse Tedros Ghebreyesus.