Os presidentes de quatro países da África Ocidental deslocam-se quinta-feira ao Mali, para conversações, procurando uma saída para a crise no país, após várias semanas de disputa do poder do Presidente, Ibrahim Boubacar Keita.

Mahamadou Issoufou, do Níger, Alassane Ouattara, da Costa do Marfim, Macky Sall, do Senegal, e Nana Akufo-Addo, do Gana, "são esperados na quinta-feira em Bamako", capital maliana, disse um funcionário da presidência do Mali à agência de notícias francesa AFP, sob condição de anonimato.

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, desloca-se a Bamako, confirmou uma fonte presidencial em Abidjan. Os outros três chefes de Estado ainda não tinham oficializado a visita ao Mali, até ao final da tarde de hoje.