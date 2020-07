Covid-19

Os testes da vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo, no Brasil, começam esta terça-feira, segundo as autoridades brasileiras.

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que as 20 mil doses da vacina chinesa batizada de CoronaVac que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada de hoje, serão encaminhadas para o Instituto Butantan e aplicadas em voluntários no Hospital das Clínicas.

"Os testes da Coronavac, uma das vacinas em fases mais avançada [de desenvolvimento] do planeta, começam no Hospital das Clínicas, em São Paulo, amanhã [terça-feira]", afirmou o governador, numa conferência de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo 'paulista'.