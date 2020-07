Actualidade

O argentino Franco Cervi, lesionado, ficou hoje de fora da lista de convocados do Benfica para a visita ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves, na terça-feira, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O extremo argentino, que foi titular nos últimos quatro jogos dos 'encarnados' no campeonato, está a contas com um traumatismo no pé esquerdo, de acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube da Luz.

Além de Cervi, as 'águias' continuam sem poder contar com o lateral esquerdo Grimaldo e o médio Taarabt, ambos a recuperarem de lesão, enquanto o alemão Julian Weigl vai cumprir um jogo de castigo e também falha a deslocação à Vila das Aves.