Covid-19

O ministro da Educação brasileiro, Milton Ribeiro, que tomou posse há quatro dias, anunciou hoje estar infetado com covid-19, horas depois do mesmo anúncio por outro membro do Governo de Jair Bolsonaro, também ele contagiado pelo novo coronavírus.

"Acabo de receber esta manhã um resultado positivo para a covid-19. Já estou a tomar medicamentos e vou despachar remotamente", disse na sua conta do Twitter Milton Ribeiro, que tomou posse como titular da Educação na passada quinta-feira e é o quarto ministro a tutelar a pasta desde que Bolsonaro chegou ao poder, em 1 de janeiro de 2019.

Também o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou hoje que testou positivo para a covid-19 num exame médico realizado na última sexta-feira, após apresentar alguns sintomas da doença.