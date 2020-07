UE/Cimeira

Os chefes de Estado e de Governo da UE retomaram hoje à noite os trabalhos a 27, em Bruxelas, para fechar o plano de relançamento da economia europeia, com base no orçamento para 2021-2027 e no Fundo de Recuperação.

Naquele que é o quarto dia de uma das cimeiras mais longas da história da UE, e depois de uma noite 'em branco' durante a qual os líderes europeus chegaram a um acordo de princípio sobre o Fundo de Recuperação, as atenções centram-se agora no Quadro Financeiro Plurianual da União para os próximos sete anos, em negociações que também se anteveem prolongadas.

À partida para esta nova sessão de trabalhos - que foi sendo sucessivamente adiada ao longo do dia e teve apenas início cerca das 21:30 locais (20:30 de Lisboa) -, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, colocou sobre a mesa uma nova proposta global, que prevê um orçamento para 2021-2027 de 1,074 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões, com pouco mais de metade em subvenções.