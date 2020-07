Actualidade

Os abrigos de animais de Santo Tirso, onde morreram 52 cães e dois gatos num incêndio durante o fim-de-semana estão a ser alvo de inquérito do Ministério Público (MP), revelou hoje à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Confirma-se a existência de um inquérito que corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] da Procuradoria da República do Porto, secção de Santo Tirso", disse a PGR numa resposta escrita enviada a questões da Lusa.

As perguntas relacionavam-se com a queixa que o PAN disse que ia apresentar ao MP por "crime contra animais de companhia" após o incêndio que atingiu dois abrigos de animais naquele concelho do distrito do Porto, e com eventuais investigações iniciadas antes do incidente.