Incêndios

Lisboa, 20 jul 2020 (Lusa) -- O ministro da Administração Interna disse hoje que "não foram detetadas nenhumas falhas" no incêndio que atingiu no sábado dois canis ilegais no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, aguardando "o pleno apuramento dos factos" no inquérito.

"Não foram detetadas nenhumas falhas, quaisquer falhas. Se tivessem sido [detetatdas], não havia lugar à abertura de inquérito. O que há é informação escrita que foi solicitada, há matéria que é de relevante interesse público", afirmou Eduardo Cabrita, defendendo "toda a transparência" no apuramento das circunstâncias do incêndio em Santo Tirso que provocou a morte a 54 animais.

À margem de conferência de imprensa sobre a pandemia de covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa, o ministro da Administração Interna sublinhou que o incêndio que atingiu no sábado dois canis ilegais no concelho de Santo Tirso está a ser investigado pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), entidade com autonomia dentro do Ministério da Administração Interna, que "vai ouvir todos os intervenientes para que se tirem conclusões".