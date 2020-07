UE/Cimeira

A reunião plenária do Conselho Europeu, em Bruxelas, está agora num intervalo para um "número limitado de ajustes técnicos" no plano de relançamento da economia europeia após a crise da covid-19, foi anunciado.

"Após o início da reunião plenária, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, solicitou uma pausa para um número limitado de ajustes técnicos", anunciou o seu porta-voz, através da rede social Twitter.

Este é o primeiro intervalo depois dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) terem retomado, há cerca de uma hora, os trabalhos a 27, para fechar o plano de relançamento da economia europeia, com base no orçamento para 2021-2027 e no Fundo de Recuperação.