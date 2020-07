Covid-19

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu um "aumento abrupto" de queixas devido à cobrança de dinheiro pelos equipamentos de proteção individual (EPI) por parte do setor privado e social, refere a ERS num documento hoje divulgado.

Segundo uma informação da ERS, da análise a todas as reclamações deste ano, registou-se "o aumento abrupto, no mês de maio, de processos com menção ao tema 'questões financeiras'".

"Esse aumento esteve diretamente relacionado com o assunto covid-19, concretamente a cobrança de valores referentes à utilização de EPI por parte de alguns estabelecimentos do setor privado e social", refere.