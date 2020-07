Covid-19

O México registou 301 mortos e 5.172 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 39.485 óbitos e 349.346 infeções desde o início da epidemia, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

Há ainda 2.241 óbitos e 79.112 casos suspeitos à espera de resultados clínicos.

A Cidade do México, estado do México, Baixa Califórnia, Veracruz e Puebla continuam a ser as zonas mais afetadas, representando em conjunto mais de metade (52 %) de todas as mortes provocadas pela doença no país.