UE/Cimeira

O plenário do Conselho Europeu será retomado dentro de meia hora, após um intervalo de cinco horas para "verificações técnicas" da proposta global para relançamento da economia europeia depois da crise da covid-19, foi hoje anunciado.

Este intervalo surgiu depois de os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) terem retomado, cerca das 21:00 (hora local, menos uma em Lisboa) de segunda-feira, os trabalhos formais a 27 para fechar o plano de relançamento da economia europeia, com base no orçamento para 2021-2027 e no Fundo de Recuperação.

Duas horas depois, a sessão plenária foi interrompida para algumas "verificações técnicas" da proposta global agora em cima da mesa, devendo agora ser retomada às 05:15 (hora local, menos uma em Lisboa), de acordo com o porta-voz do Conselho Europeu, Charles Michel.