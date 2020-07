UE/Cimeira

A chanceler alemã defendeu que o acordo de hoje entre os líderes da União Europeia (UE) para o fundo de recuperação revela uma "Europa unida" num cenário que exigia "respostas extraordinárias".

Angela Merkel admitiu, contudo, as dificuldades que surgiram para se chegar a um acordo: "Não foi fácil, mas no final encontrámo-nos", afirmou, enfatizando que "o multilateralismo está sob grande pressão no momento" e que "a Europa mostrou nesta situação ser capaz de agir".

Merkel, cujo país assume atualmente a presidência da União Europeia, fez essa declaração ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem participou em sucessivas reuniões de grupo, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, até que o acordo fosse alcançado.