Covid-19

O diretor do i3SDiagnostic alerta que a descontração associada às férias e a chegada de turistas podem "aumentar o risco" de novos casos de covid-19, mas apenas a resposta do sistema ditará se será uma transmissão "descontrolada ou controlada".

"Ninguém sabe bem o que podemos esperar, mas, como aconteceu com o desconfinamento, acho que a probabilidade de termos mais casos é grande. Que vamos ter mais contágios é uma certeza, agora, vai depender do nível de transmissão e isso, ninguém sabe concretamente", disse à Lusa Didier Cabanes, diretor do centro de testagem à covid-19 criado no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), no Porto.

Ainda que o futuro seja incerto, o investigador acredita que a descontração associada às férias de verão e o "relaxamento" das medidas de higiene e distanciamento social podem vir a "aumentar o risco" de novos casos de covid-19 nos próximos meses.