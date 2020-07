Covid-19

A Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais manifestou hoje a sua "profunda preocupação e apreensão pela falta de transparência" no desenvolvimento da aplicação móvel app StayaWay Covid, de rastreamento de contactos ARC devido à pandemia da covid-19.

Esta aplicação, que será lançada ainda este mês, foi desenvolvida pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Inesc Tec), financiada com verbas públicas através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e tem como objetivo tentar diminuir a propagação da pandemia de covid-19, sem substituir os processos de rastreio de contactos tradicional.

Em comunicado, a D3, além de destacar a sua "profunda preocupação e apreensão pela falta de transparência no seu desenvolvimento", sublinha "as consequências implicadas pelo uso generalizado de uma solução tecnológica, com eficácia não comprovada e com muitas dúvidas por responder".