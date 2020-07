Plano 2020/2030

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que a visão estratégica que será apresentada esta manhã para a recuperação económica de Portugal representa uma "oportunidade que o país não pode desperdiçar", apelando à participação.

"Hoje mesmo, daqui a algumas horas, será apresentada para debate público a proposta de visão estratégica que o Governo convidou o professor [António] Costa Silva a elaborar e que será apresentada na sua versão final ao país para que durante o próximo mês possa ser objeto de discussão", afirmou o primeiro-ministro, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, após uma maratona negocial, da qual saiu um acordo europeu para relançamento pós-crise da covid-19.

Num apelo à participação pública nesta consulta pública, o chefe de Governo convidou "todos os portugueses, as diferentes instituições e os diferentes agentes económicos, as regiões autónomas, as autarquias, os cidadãos em geral, a envolverem-se para este debate que temos de fazer para termos uma visão estratégica comum".