Actualidade

Amália Rodrigues, falecida em 1999, completaria 100 anos na quinta-feira, quando várias iniciativas assinalam a efeméride, desde uma missa a um concerto, na sua antiga casa de férias, no Brejão.

A discográfica Valentim de Carvalho, na quinta-feira, coloca no mercado uma caixa com cinco CD que incluem gravações inéditas da fadista em Paris, no âmbito do projeto de edição da obra completa de Amália Rodrigues (1920-1999), liderado por Frederico Santiago.

Do material agora editado, apenas é conhecido o concerto de Amália no Olympia, em 1956.