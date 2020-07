UE/Cimeira

(CORREÇÃO) Lisboa, 21 jul 2020 (Lusa) - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje o "histórico resultado" da reunião do Conselho Europeu, considerando que é excelente para Portugal e que a União Europeia deu "prova da sua força".

Numa mensagem publicada no portal da Presidência da República na Internet, lê-se que o chefe de Estado "saudou esta manhã em Madrid o histórico resultado do Conselho Europeu, que esta madrugada terminou em Bruxelas".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "ao acordar um orçamento de mil oitocentos e vinte mil milhões (1.820 mil milhões) de euros para os próximos sete anos, a União Europeia dá prova da sua força e da sua dinâmica, da capacidade de decidir democraticamente no diálogo, difícil mas profícuo, entre os seus 27 Estados-membros, no respeito de todos e na procura dos interesses comuns".(NOVA VERSÃO PARA SUBSTITUIR NO TERCEIRO PARÁGRAFO 1,82 MIL MILHÕES DE EUROS POR 1.820 MIL MILHÕES DE EUROS, APÓS RETIFICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA).