A EDP Renováveis e a francesa Engie, que fecharam uma parceria no ano passado no segmento das eólicas, lançaram uma nova sociedade, a Ocean Winds, controlada em partes iguais pelos dois grupos, segundo um comunicado.

"A nova sociedade, sediada em Madrid, será o instrumento exclusivo de investimento em oportunidades de energia eólica 'offshore' a nível mundial e é a primeira marca a ser criada com recurso ao som do vento em mar alto" lê-se na mesma nota.

Esta 'joint-venture', no setor da energia eólica fixa e flutuante, "será o instrumento de investimento exclusivo para captar as oportunidades de energia eólica 'offshore' a nível mundial e irá tornar-se num dos cinco principais operadores mundiais, ao combinar a capacidade industrial e de desenvolvimento da EDP Renováveis e da Engie", asseguraram os dois grupos, no comunicado.