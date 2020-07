Actualidade

Um sistema de proteção contra incêndios rurais, desenvolvido por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra, vai ser testado na sexta-feira numa aldeia do concelho de Arganil, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Uma equipa de especialistas da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica industrial (ADAI) e do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, desenvolveu um sistema de proteção contra incêndios, que vai ser testado na sexta-feira.

A tecnologia, que foi desenvolvida no âmbito do projeto 'FireProtect - Sistemas de Proteção de Pessoas e Elementos Críticos Expostos a Incêndios Florestais', coordenado pelo catedrático Domingos Xavier Viegas, vai ser testada, às 11:00, na aldeia de Travessas, no concelho de Arganil (distrito de Coimbra), adianta a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.