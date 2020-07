Pedrógão Grande

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) entregou ao Governo um documento para garantir uma região "mais segura" e com mais pessoas, com propostas que vão da floresta às telecomunicações.

A AVIPG entregou, na sexta-feira, um documento, denominado "Missão Fenix", à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, com um conjunto de propostas que pretendem servir como "base de trabalho" para a execução e definição de medidas para o Pinhal Interior, região fortemente afetada pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, afirmou à agência Lusa a presidente da associação, Dina Duarte.

O documento apresenta propostas em diversas áreas, como a floresta, a prevenção de incêndios, combate ao despovoamento, transportes, turismo ou telecomunicações.