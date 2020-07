Covid-19

O ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, considerou hoje que o acordo alcançado esta madrugada no Conselho Europeu é "absolutamente inédito" e disse que Portugal apresentará à Comissão Europeia um plano de recuperação económica em outubro.

"A resposta à crise e a aplicação destes recursos exige, nos termos que estão acordados, a apresentação por Portugal de um plano de recuperação, cujo primeiro esboço deve ser apresentado à Comissão Europeia em outubro deste ano", disse Siza Vieira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na abertura da sessão de apresentação pública do documento "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030", do professor universitário António Costa Silva.

Siza Vieira defendeu que a Europa "deu uma resposta diferente, desta vez, à crise" e considerou que o acordo alcançado esta madrugada é "um acordo absolutamente inédito na história da União Europeia", um pacote financeiro de 1,8 biliões de euros para o próximo quadro financeiro plurianual, dos quais 750 mil milhões para a retoma, "a executar nos próximos seis anos e a decidir nos próximos três".