O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou hoje "manifestamente insuficiente" a verba de 300 milhões de euros destinada à região através de fundos da União Europeia, devido à quebra no turismo.

"Parece-me uma verba manifestamente insuficiente face à dimensão dos problemas que a região atravessa", disse à Lusa Elidérico Viegas, argumentando que "não é suficiente para os investimentos públicos que são necessários fazer e para apoiar as empresas".

Portugal vai arrecadar, com o orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo e o Fundo de Recuperação, 45 mil milhões de euros em subsídios, destinando 300 milhões à região do Algarve, devido à quebra no turismo.