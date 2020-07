Covid-19

A agência de notação financeira Fitch Ratings anunciou hoje que decidiu manter o 'rating' do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em AAA, o mais elevado dos níveis de avaliação, anunciando também uma Perspetiva de Evolução Estável.

"O rating de AAA do BAD é sustentado pelo extraordinário apoio que recebe dos seus acionistas, e é também apoiado pelo 'rating' intrínseco do banco, que foi revisto em baixa de 'aa' para 'aa-' para refletir a previsível deterioração na qualidade dos ativos do banco em resultado da crise da covid-19", lê-se numa nota da Fitch enviada hoje à Lusa.

A Fitch assume que o aumento de 125% do capital a partir de 2021, decidido na assembleia-geral de outubro do ano passado, será materializado sem problemas, e que "todos os acionistas não regionais farão o seu primeiro pagamento antes de outubro do próximo ano, já que de outra maneira enfrentariam o risco de as suas ações serem invalidadas".