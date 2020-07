Actualidade

O guarda-redes brasileiro Raphael Aflalo rescindiu de forma unilateral com o Desportivo das Aves, devido a três meses de salários em atraso, anunciou hoje o ex-jogador do último classificado da I Liga de futebol.

"Infelizmente, tive de tomar a decisão de rescindir o um contrato, porque estou há três meses sem receber o meu salário. Não é a primeira vez que esta situação acontece. A minha esposa está grávida e não tive outra opção, até porque não compactuamos com a atitude da direção", informa o jogador, em comunicado publicado nas redes sociais.

Aflalo, de 24 anos, jogou cinco partidas pela formação do concelho de Santo Tirso, à qual chegou há um ano, oriundo do Mirandela, e é o oitavo atleta a desvincular-se do Desportivo das Aves alegando salários em atraso, tal como fizeram também o guarda-redes francês Quentin Beunardeau e o avançado brasileiro Welinton Júnior em abril.