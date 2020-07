Actualidade

Um homem acusado de ter matado outro a tiro em Viana do Castelo, em 2013, e que se encontrava em fuga desde então, foi detido em Nancy, em França, disse hoje a` Lusa o advogado da família da vítima.

Em declarac¸o~es a` age^ncia Lusa, Francisco Morais da Fonte adiantou que o homem, agora com 36 anos, foi detido no dia 16 em Longlaville, Nancy, e na quarta-feira vai ser presente a um juiz do Tribunal de Recurso de Nancy, que decidira´ "a extradic¸a~o para Portugal".

"Chegando a Portugal, o homem sera´ constitui´do arguido e um tribunal coletivo ira´ designar a nova data do julgamento", acrescentou.