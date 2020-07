Covid-19

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) defendeu hoje ser urgente a contratação de profissionais pela fundação que gere o lar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, onde surgiu um surto de covid-19 com 17 mortos.

"É urgente" a contratação "de forma direta" de enfermeiros pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), afirmou Celso Silva, da Direção Regional do Alentejo do SEP, em declarações à agência Lusa.

O dirigente sindical falava a propósito de uma reunião realizada, na segunda-feira, entre responsáveis da Direção Regional do Alentejo do SEP e elementos do conselho de administração da FMIVPS.