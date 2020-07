Actualidade

Raptores em Moçambique têm exigido aos familiares das vítimas depósitos em contas bancárias domiciliadas no estrangeiro para "despistar as autoridades", disse hoje o comandante-geral da Polícia moçambicana.

"Instruímos as equipas do Serviço Nacional de Investigação Criminal para verificarem em que nomes estão as contas no estrangeiro e que quantias terão sido depositadas em tais contas", disse o comandante-geral da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, citado hoje pelo jornal "Notícias".

A manobra tem como objetivo "despistar as autoridades", dificultando as investigações para a localização dos criminosos, acrescentou.